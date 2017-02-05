All CATEGORIES
☰ Menu

Infrastructure

Akron Mayor Dan Horrigan stakes legacy on growing population

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 09:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

An aerial view of downtown Akron photographed from the Goodyear blimp. Thoughts of building a new arena is an old idea that involves a city-university debate over location and could cost someone tens of millions of dollars. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

concert06_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Former poet laureate Rita Dove and pianist collaborate to teach Lippman students history through art

When pianist Lara Downes first read former U.S. Poet Laureate Rita Dove’s poem Testimonial seven years ago, she felt instant inspiration by the piece’s childlike tone.

Akron loses an icon: Ann Lane Gates dies at 92
a1city06cut
Akron Mayor Dan Horrigan stakes legacy on growing population
Trump, when asked about Putin, says U.S. isn’t ‘so innocent’
Kent State University and students express shock over GOP official’s comments
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next