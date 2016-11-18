open letter to Akron citizens released Friday afternoon, Mayor Dan Horrigan reflected on “a tumultuous and divisive year” and called on neighbors to work together regardless of their feelings about President-elect Donald Trump.

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Akron Mayor Dan Horrigan urges neighborly actions in wake of divisive presidential election

Beacon Journal staff report

Published: November 18, 2016 - 10:04 PM | Updated: November 21, 2016 - 03:04 PM
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Akron Mayor Dan Horrigan (left) listens to campaign volunteer Jim Adams, 71, of Stow at Hillary Clinton's Akron campaign headquarters in late September. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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