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Akron mother tries to strangle 12-year-old son, beats him with extension cord, police reported

Beacon Journal staff report

Published: April 11, 2017 - 12:55 PM

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