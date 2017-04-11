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Akron mother tries to strangle 12-year-old son, beats him with extension cord, police reported

Beacon Journal staff report

Published: April 11, 2017 - 12:55 PM | Updated: April 12, 2017 - 07:17 AM

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