Akron mother who drove car into Summit Lake with daughter inside declared not guilty by reason of insanity

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gbW90aGVyIHdhcyBoZWFyaW5nIHZvaWNlcyB0ZWxsaW5nIGhlciBzb21lb25l
IHdhcyBnb2luZyB0byBoYXJtIGhlciBhbmQgaGVyIDIteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIuPC9wPjxw
PlNvIHNoZSBkcm92ZSBoZXIgY2FyIGludG8gU3VtbWl0IExha2UsIHdpdGggaGVyIGRhdWdodGVy
IGluc2lkZS48L3A+PHA+RGVlJiM4MjE3O0FuZHJhIE1jR2hlZSwgd2hvIG5lYXJseSBkcm93bmVk
IGJ1dCB3YXMgcmVzY3VlZCBhbG9uZyB3aXRoIGhlciBkYXVnaHRlciwgd2FzIHNjaGVkdWxlZCB0
byBnbyBvbiB0cmlhbCBmb3IgYXR0ZW1wdGVkIG11cmRlciBNb25kYXkgbW9ybmluZy4gSW5zdGVh
ZCwgTWNHaGVlIHdhcyBkZWNsYXJlZCBub3QgZ3VpbHR5IGJ5IHJlYXNvbiBvZiBpbnNhbml0eS4g
PC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgcHJvc2VjdXRvcnMgYWdyZWVkIHRvIHRoZSBmaW5kaW5nIG9m
IHR3byBkZWZlbnNlIGV4cGVydHMgd2hvIHNhaWQgTWNHaGVlIHdhcyB1bmFibGUgdG8ga25vdyBy
aWdodCBmcm9tIHdyb25nIGR1cmluZyB0aGUgSnVseSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZSBiZXN0IHNldHRpbmcgZm9yIERlZSYjODIxNztBbmRyYSBpcyBjbGVhcmx5IGEgbWVudGFsIGhl
YWx0aCBmYWNpbGl0eSB3aGVyZSBzaGUgY2FuIGdldCB0cmVhdG1lbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJy
aWFuIFBpZXJjZSwgTWNHaGVlJiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkuICYjODIyMDtTaGUmIzgyMTc7cyBu
b3QgZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRoZSBoZWxwIHNoZSBuZWVkcyBpbiBhIGphaWwgc2V0dGluZy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPk1jR2hlZSB3aWxsIHVuZGVyZ28gYW4gZXZhbHVhdGlvbiBhbmQgd2lsbCBoYXZl
IGEgY29tbWl0bWVudCBoZWFyaW5nIGF0IG5vb24gTWF5IDEyIGJlZm9yZSB2aXNpdGluZyBKdWRn
ZSBQYXRyaWNpYSBDb3Nncm92ZSwgYSByZXRpcmVkIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFz
IENvdXJ0IGp1ZGdlLjwvcD48cD5BIGZpbmRpbmcgb2Ygbm90IGd1aWx0eSBieSByZWFzb24gb2Yg
aW5zYW5pdHkgaXNuJiM4MjE3O3QgYSByb3V0aW5lIG9jY3VycmVuY2UgaW4gU3VtbWl0IENvdW50
eSBvciBuYXRpb253aWRlLiBQaWVyY2UgaGFzIGhhbmRsZWQgZm91ciBjYXNlcyB3aXRoIHRoaXMg
b3V0Y29tZSBkdXJpbmcgMjIgeWVhcnMgb2YgY3JpbWluYWwgZGVmZW5zZS4gPC9wPjxwPlN0dWRp
ZXMgaGF2ZSBmb3VuZCB0aGF0IHRoZSBpbnNhbml0eSBkZWZlbnNlIGlzIHVzZWQgaW4gbGVzcyB0
aGFuIDEgcGVyY2VudCBvZiBmZWxvbnkgY2FzZXMgbmF0aW9uYWxseS48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRp
ZXMgc2F5IE1jR2hlZSwgMjUsIGRyb3ZlIGhlciBjYXIgaW50byBTdW1taXQgTGFrZSBhYm91dCA2
IHAubS4gSnVseSA0IGluIGZyb250IG9mIGJ5c3RhbmRlcnMuIFNoZSBwYW5pY2tlZCBhbmQgdHJp
ZWQgdG8gb3BlbiB0aGUgZG9vciwgYnV0IGl0IHdhcyB0b28gbGF0ZS4gVHdvIG1lbiB3aG8gc2F3
IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgZG92ZSBpbnRvIHRoZSBsYWtlIGFuZCByZXNjdWVkIE1jR2hlZSBhbmQg
aGVyIGRhdWdodGVyLjwvcD48cD5NY0doZWUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgY3VzdG9keSBvZiBo
ZXIgZGF1Z2h0ZXIgYXQgdGhlIHRpbWUuIFRoZSBnaXJsLCB3aG8gd2FzIGNoZWNrZWQgYXQgdGhl
IGhvc3BpdGFsIGFuZCB0aGVuIHJlbGVhc2VkLCBpcyBsaXZpbmcgd2l0aCBoZXIgZ3JhbmRtb3Ro
ZXIuPC9wPjxwPk1jR2hlZSBhbHNvIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggZW5kYW5nZXJpbmcgY2hpbGRy
ZW4gYW5kIGNyaW1pbmFsIGRhbWFnaW5nLiBTaGUgaGFkIHdhaXZlZCBhIGp1cnkgdHJpYWwgYW5k
IHBsYW5uZWQgdG8gaGF2ZSBDb3Nncm92ZSBkZWNpZGUgaGVyIGNhc2UuPC9wPjxwPlR3byBkZWZl
bnNlIGV4cGVydHMgZm91bmQgdGhhdCBNY0doZWUgc3VmZmVyZWQgZnJvbSBtZW50YWwgaGVhbHRo
IHByb2JsZW1zIHRoYXQgaW1wYWlyZWQgaGVyIGFiaWxpdHkgdG8gdGVsbCByaWdodCBmcm9tIHdy
b25nIGF0IHRoZSB0aW1lIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudC4gUHJvc2VjdXRvcnMgaGFkIG9uZSBleHBl
cnQgd2hvIGZvdW5kIE1jR2hlZSB3YXMgc2FuZSB3aGVuIHRoZSBpbmNpZGVudCBvY2N1cnJlZC48
L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBGZWxpY2lhIEVhc3Rlciwg
aG93ZXZlciwgdG9sZCBDb3Nncm92ZSBvbiBNb25kYXkgbW9ybmluZyB0aGF0IHByb3NlY3V0b3Jz
IGFncmVlZCB3aXRoIHRoZSByZXBvcnRzIG9mIHRoZSB0d28gZGVmZW5zZSBleHBlcnRzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QWZ0ZXIgcmV2aWV3aW5nIHRoZSBjYXNlIGFuZCB0aHJlZSBzZXBhcmF0ZSBtZWRp
Y2FsIGV2YWx1YXRpb25zLCB3ZSBjb25jdXIgd2l0aCB0aGUgZmluZGluZyBvZiBub3QgZ3VpbHR5
IGJ5IHJlYXNvbiBvZiBpbnNhbml0eSwmIzgyMjE7IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBT
aGVycmkgQmV2YW4gV2Fsc2ggc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO01z
LiBNY0doZWUgbmVlZHMgaW50ZW5zaXZlIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgdHJlYXRtZW50IGFuZCB3ZSBm
ZWx0IHRoaXMgaXMgdGhlIGJlc3QgcmVzb2x1dGlvbiBmb3IgaGVyLCBoZXIgZmFtaWx5IGFuZCB0
aGUgc2FmZXR5IG9mIHRoZSBjb21tdW5pdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NY0doZWUgbGlrZWx5IHdp
bGwgYmUgY29tbWl0dGVkIHRvIGEgbWVudGFsIGhlYWx0aCBmYWNpbGl0eSwgd2hlcmUgc2hlIGNv
dWxkIGJlIGhlbGQgZm9yIHVwIHRvIDExIHllYXJzICYjODIxMjsgdGhlIGFtb3VudCBvZiB0aW1l
IHNoZSB3b3VsZCBoYXZlIHNwZW50IGluIHByaXNvbiBpZiBzaGUgaGFkIGJlZW4gY29udmljdGVk
IG9mIHRoZSBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgaGVyLiBTaGUgd2lsbCBiZSBldmFsdWF0ZWQgZXZlcnkg
c2l4IG1vbnRocyB0byBnYXVnZSBoZXIgcHJvZ3Jlc3MgYW5kIHRvIGRldGVybWluZSBpZiBzaGUg
c2hvdWxkIGJlIG1vdmVkIHRvIGEgbGVzcyByZXN0cmljdGl2ZSBlbnZpcm9ubWVudCBhbmQgZXZl
bnR1YWxseSBmcmVlZC48L3A+PHA+TWNHaGVlJiM4MjE3O3MgbWVudGFsIGhlYWx0aCBwcm9ibGVt
cyBiZWdhbiB3aGVuIHNoZSB3YXMgMTkuIFNoZSB1bHRpbWF0ZWx5IHdhcyBkaWFnbm9zZWQgd2l0
aCBzY2hpem9waHJlbmlhLiBTaGUgaGFzIHRocmVlIHByaW9yIGhvc3BpdGFsaXphdGlvbnMgaW4g
cHN5Y2hpYXRyaWMgZmFjaWxpdGllcyBhbmQgd2FzIGRlZW1lZCBpbmNvbXBldGVudCB0byBzdGFu
ZCB0cmlhbCBvbiBtaXNkZW1lYW5vciBjaGFyZ2VzIGluIDIwMTMsIFBpZXJjZSBzYWlkLjwvcD48
cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1IG9yIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpzd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnN3YXJzbWl0aEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtz
d2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9zd2Fyc21pdGg8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.