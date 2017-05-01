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Akron mother who drove car into Summit Lake with daughter inside declared not guilty by reason of insanity

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 1, 2017 - 11:15 AM
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Attorney Brian Pierce accompanies his client DeeAndra McGhee as she was declared not guilty by reason of insanity for driving her car into Summit Lake, with her 2 year-old daughter inside in July, by visiting judge Patricia Cosgrove on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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