Akron Municipal Court is latest in county to streamline record-keeping

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VHdlbnR5IHllYXJzIGFnbywgd2hlbiBHZXJ0cnVkZSBXaWxtcyB0b29rIGEgam9iIGluIEFr
cm9uJiM4MjE3O3MgbXVuaWNpcGFsIGNvdXJ0LCA5MTEgY2FsbHMgd2VyZSBrZXB0IG9uIGNhc3Nl
dHRlIHRhcGVzIGFuZCBvbmx5IHRoZSBiaWdnZXN0IGNhc2VzIGhhZCBQb2xhcm9pZCBwaWN0dXJl
cyBvZiB0aGUgZGVmZW5kYW50IG9uIGZpbGUuPC9wPjxwPlNvbWUgdGhpbmdzIGhhdmUgY2hhbmdl
ZCwgdGhlIG5vdyBjaGllZiBjaXR5IHByb3NlY3V0b3Igc2FpZC4gQnV0IGxpbmdlcmluZyBpbmVm
ZmljaWVuY2llcyBjb250aW51ZSB0byBkb2cgaGVyIHN0YWZmLCB3aGljaCBnZW5lcmF0ZWQgYW5k
IG1haW50YWluZWQgMzksNzk2IGNyaW1pbmFsIGFuZCB0cmFmZmljIGNhc2VzIGxhc3QgeWVhci48
L3A+PHA+UG9saWNlIHJlcG9ydHMgYXJlIHNvbWV0aW1lcyByZWNvcmRlZCBvbiBwZW4gYW5kIHBh
cGVyIHRoZW4gZW50ZXJlZCBkaWdpdGFsbHkgaW50byB0aGUgc3lzdGVtLCB3aGVyZSB0aGV5IHNo
b3VsZCBoYXZlIGdvbmUgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUuIFdoZW4gYSBjYXNlIG1vdmVzIGZyb20gY2l0
eSB0byBjb3VudHkgdG8gYXBwZWFscyBjb3VydCwgcHJvY2VlZGluZ3MgYXJlIG9mdGVuIHJlY29y
ZGVkIHR3aWNlICYjODIxMjsgYnkgZ292ZXJubWVudCBzdGFmZiBpbiBzZXBhcmF0ZSBidWlsZGlu
Z3MuIFdoZW4gYSBkZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5IHJlcXVlc3RzIHJlY29yZHMsIGEgY2xlcmsgZnJv
bSBvbmUgY291cnQgcGh5c2ljYWxseSB3YWxrcyBvdmVyIHRvIGFub3RoZXIgdG8gcGhvdG8tY29w
eSBmaWxlcy48L3A+PHA+QW5kIHdpdGggNTcgcGVyY2VudCBmZXdlciBlbXBsb3llZXMgc2luY2Ug
dGhlIHJlY2Vzc2lvbiwgV2lsbXMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBhbHdheXMgaGF2ZSBhIGxvd2VyLXBh
aWQgY2xlcmsgdG8gcnVuIGVycmFuZHMgb24gdGhlIHB1YmxpYyBkaW1lLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2
ZSBoaWdoLWRvbGxhciBzdGFmZiBhdHRvcm5leXMgbWFraW5nIGNvcGllcyYjODIyMTsgb2YgYXJy
ZXN0IHJlcG9ydHMgYW5kIHRyYWZmaWMgc3RvcHMuICYjODIyMDtJcyB0aGF0IHRoZSBiZXN0IHVz
ZSBvZiB0aGVpciB0aW1lPyYjODIyMTsgc2hlIGFza2VkIENpdHkgQ291bmNpbCBNb25kYXkgaW4g
YSBwaXRjaCBmb3IgYSBiZXR0ZXIsIGNoZWFwZXIgd2F5IHRvIGRvIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD5B
a3JvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgaGFzIHNpZ25lZCBvbnRvIGFuIGFncmVlbWVudCB3aXRoIGdvdmVy
bm1lbnRzIGFuZCBjb3VydHMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIFN0b3cs
IFRhbGxtYWRnZSBhbmQgQmFyYmVydG9uIHRvIHN0cmVhbWxpbmUgdGhlIHdheSBsZWdhbCByZWNv
cmRzIGFyZSBmaWxlZCBhbmQgYWNjZXNzZWQsIGEgbW92ZSBXaWxtcyBhbmQgdGhlIGNvdW50eSBz
YWlkIHdpbGwgZnJlZSB1cCBoaWdobHkgcXVhbGlmaWVkIHN0YWZmIHdoaWxlIGV4cGVkaXRpbmcg
cmVjb3JkcyByZXF1ZXN0cyBtYWRlIGJ5IGxhd3llcnMgYW5kIHRoZSBwdWJsaWMuPC9wPjxwPlRo
ZSBzaXggbG9jYWwgZ292ZXJubWVudHMgd2lsbCBidXkgc29mdHdhcmUgZnJvbSBXZXN0bGFrZS1i
YXNlZCBNYXRyaXggSW5jLiB0byBjcmVhdGUgJiM4MjIwO29uZSBzZWFtbGVzcyBzeXN0ZW0mIzgy
MjE7IHRoYXQgY29ubmVjdHMgYWxsIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhZ2VuY2llcy4gVG9nZXRoZXIs
IHRoZSBpbnRlcmdvdmVybm1lbnRhbCBncm91cCwgd2hpY2ggY292ZXJzIHRoZSBjb3VudHkmIzgy
MTc7cyB0aHJlZSBtdW5pY2lwYWwgY291cnRzLCB3aWxsIHBheSAkMTkyLDAwMCB0byBpbXBsZW1l
bnQgdGhlIG5ldyBzeXN0ZW0gYW5kLCBvdmVyIHRoZSBmaXZlLXllYXIgY29udHJhY3QsIHBheSBh
Ym91dCAkMTUwLDAwMCBhbm51YWxseSBmb3IgdW5saW1pdGVkIGRhdGEgc3RvcmFnZSBhbmQgdGVj
aG5pY2FsIHN1cHBvcnQsIHNhaWQgU3RlcGhlbiBCeXJuZSwgZGVwdXR5IGRpcmVjdG9yIG9mIElu
Zm9ybWF0aW9uIFRlY2hub2xvZ3kgZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkuIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgY29u
dHJpYnV0aW9uIHdpbGwgYmUgaGlnaGVyIHRoYW4gb3RoZXJzIGFuZCBpbiBsaW5lIHdpdGggdGhl
IGlub3JkaW5hdGUgbnVtYmVyIG9mIGNhc2VzIGl0IHByb2R1Y2VzLjwvcD48cD5NYXRyaXgsIHdo
aWNoIHNlcnZlcyAyMCBPaGlvIGNvdW50aWVzIGFuZCBzb21lIG9mIGl0cyBsYXJnZXN0IGNpdGll
cywgYWxsb3dzIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXlzIGFuZCByZXNlYXJjaGVycyB3aXRoIHBlcm1pc3Np
b24gdG8gcmV2aWV3IHNlbnNpdGl2ZSBjYXNlIGZpbGVzLCBzaWduIHVwIGZvciBlbWFpbCBhbGVy
dHMgb3IgZ2V0IGluc3RhbnQgYWNjZXNzIG9uIHRoZSB3ZWIgaW5zdGVhZCBvZiBhc2tpbmcgY2xl
cmljYWwgc3RhZmYgdG8gcHVsbCBhbmQgY29weSBmaWxlcy4gVGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBk
YXRhIHN0b3JhZ2Ugd2lsbCBzeW5jIHdpdGggdGhlIHdlYnNpdGUgcHJvdmlkZXIgdGhlIGNpdHkg
aXMgcGF5aW5nIHRvIHN0b3JlIGJvZHktd29ybiBjYW1lcmEgZm9vdGFnZSByZWNvcmRlZCBieSBw
b2xpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFuIGVmZmljaWVuY3kgZnJvbSBzdGFydCB0
byBmaW5pc2ggaW4gdGhpcyBwcm9jZXNzLCYjODIyMTsgV2lsbXMgc2FpZC48L3A+PHA+RG91ZyBM
aXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpEb3VnJm5ic3A7
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.