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Akron native uses American flags to illustrate nation’s history from pre-colonial days to 1818

Akron native uses American flags to illustrate nation’s early history

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 09:05 PM
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Jim Ball poses for a portrait with his historical American flags outside his daughter Lisa Ponder's house on Goodhue Drive in Akron. Ball, who currently resides in Orlando, was visiting his daughter and mom for the summer and set the ten flags tracing history from colonial times to 1818 outside her home for the week. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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