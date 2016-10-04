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Housing & development

Akron neighbors protest development for homeless and disabled

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 11:37 AM | Updated: October 5, 2016 - 12:55 PM
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Rick Stringfield of Akron gestures as he stands near the site of a new proposed apartment complex for homeless and disabled adults on an access road off of Vernon Odom Boulevard on Tuesday in Akron. Stringfield is worried about the effects the complex will have on his neighborhood. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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