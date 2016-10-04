All CATEGORIES
☰ Menu

Housing & development

Akron neighbors protest development for homeless and disabled

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 11:37 AM | Updated: October 5, 2016 - 12:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rick Stringfield of Akron gestures as he stands near the site of a new proposed apartment complex for homeless and disabled adults on an access road off of Vernon Odom Boulevard on Tuesday in Akron. Stringfield is worried about the effects the complex will have on his neighborhood. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

clinton06cut_1 Nikos Frazier - AP
Bill Clinton dumps on Trump for buying Chinese steel

By Doug Livingston

Beacon Journal staff writer

summitpac06web
Well-known businessman blames Republicans for Democratic control of Akron, Summit County
Owner of Akron bridal shop that closed amid Ebola scare sues Texas hospital
Summa Health confirms undisclosed number of layoffs
Bob Dyer: Humane Society puts ‘PAWS’ on pause
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next