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Akron officer fatally shoots man with assault rifle, police say

Beacon Journal staff report

Published: September 18, 2016 - 06:16 PM | Updated: September 18, 2016 - 08:50 PM

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