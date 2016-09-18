All CATEGORIES
☰ Menu

Akron officer fatally shoots man with assault rifle, police say

Beacon Journal staff report

Published: September 18, 2016 - 06:16 PM | Updated: September 19, 2016 - 12:52 PM
RELATED AUDIO

MORE IN NEWS

racewho20cut_chef01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot - 2:37 PM

Helen McWilliams will be the first to tell you her shtick is “silly,” and yet dressing up as a chef and swinging a heavy stockpot on a 26.2-mile run hits so many sweet spots for this fun-loving Cuyahoga Falls woman.

diversity20cut_04
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later
shooting 20
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had no criminal history
Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away
New option in school building plan would give Akron six high schools
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next