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Akron officials, developers pitch $33 million redevelopment plan for vacant, city-owned buildings

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 28, 2016 - 09:34 PM | Updated: November 29, 2016 - 02:06 PM
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Akron City Council's Planning Committee listens to plans for developing the Bowery Project on Monday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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