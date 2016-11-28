Akron officials, developers pitch $33 million redevelopment plan for vacant, city-owned buildings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IERvdWcgTGl2aW5nc3RvbjwvcD48IS0tUFNU
WUxFPVBUWFRfQ3JlZGl0TGluZS0tPjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsIHN0YWZmIHdyaXRlcjwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPlByaXZhdGUgZGV2ZWxvcGVycyBhbmQgY2l0eSBv
ZmZpY2lhbHMgYXJlIGVudmlzaW9uaW5nIGEgZG93bnRvd24gd2hlcmUgcmVzdGF1cmFudHMgYW5k
IHJldGFpbGVycyBnaXZlIHB1cnBvc2UgdG8gZW1wdHkgYW5kIGhpc3RvcmljIGJ1aWxkaW5ncyBu
b3cgbGFuZ3Vpc2hpbmcgYXQgdGhlIGVwaWNlbnRlciBvZiBwdWJsaWMgaW52ZXN0bWVudC48L3A+
PHA+V2l0aCBhbiBpbmZsdXggb2YgdXJiYW4gZWF0ZXJpZXMsIHNob3BwaW5nIGFuZCBlbnRlcnRh
aW5tZW50LCBlbXB0eSBuZXN0ZXJzIGFuZCB5b3VuZyBwcm9mZXNzaW9uYWxzIHdvdWxkIG1vdmUg
ZG93bnRvd24sIHBlcmhhcHMgdGFraW5nIHVwIHJlc2lkZW5jZSBpbiB0cmVuZHkgbG9mdCBhcGFy
dG1lbnRzIHdpdGggZnJvbnQgd2luZG93cyB0aGF0IG92ZXJsb29rIHRoZSByZW5vdmF0ZWQgTWFp
biBTdHJlZXQsIExvY2sgMywgTG9jayA0IG9yIENhc2NhZGUgUGxhemEuPC9wPjxwPkluIHR1cm4s
IGJ1c2luZXNzZXMgd291bGQgZmxvY2sgdG8gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBjb3JlLCBjaGFzaW5n
IHRhbGVudGVkIHdvcmtlcnMgYW5kIGNvbnN1bWVycy48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBp
ZGVhIGJlaGluZCBhIHByb3Bvc2VkICQzMyBtaWxsaW9uIHJlZGV2ZWxvcG1lbnQgb2Ygc2l4IGNp
dHktb3duZWQgYnVpbGRpbmdzIG9uIE1haW4gU3RyZWV0LiBBbmQgaWYgdGhlIHBsYW4gc291bmRz
IGZhbWlsaWFyLCBpdCYjODIxNztzIGJlY2F1c2UgYW5vdGhlciBkZXZlbG9wZXIgcHJvcG9zZWQg
aXQgZWlnaHQgeWVhcnMgYWdvIGJ1dCBmYWlsZWQuPC9wPjxwPkJvd2VyeSBEZXZlbG9wbWVudCBH
cm91cCBMTEMgdW52ZWlsZWQgYSBuZXcgdmlzaW9uIGZvciBNYWluIFN0cmVldCBvbiBNb25kYXkg
YXQgYW4gQWtyb24gQ2l0eSBDb3VuY2lsIG1lZXRpbmcuIFRoZSBwbGFuLCB3aGljaCB0aGUgY2l0
eSBzYXlzIGhhcyB0aGUgZmluYW5jaWFsIHN1cHBvcnQgbGFja2luZyBpbiBhIHByZXZpb3VzIGF0
dGVtcHQgYXQgcmVkZXZlbG9wbWVudCwgcmVxdWlyZXMgcXVpY2sgYWN0aW9uIGJ5IGNvdW5jaWwg
dG8gbWVldCB0aWdodCB0aW1ldGFibGVzIGZvciB0YXggY3JlZGl0IGFwcGxpY2F0aW9ucyBhbmQg
Y29uc3RydWN0aW9uIGRlYWRsaW5lcy48L3A+PHA+Q291bmNpbG1hbiBKZWZmIEZ1c2NvLCBwcmVz
aWRlbnQgb2YgdGhlIHBsYW5uaW5nIGNvbW1pdHRlZSwgYXNrZWQgY29sbGVhZ3VlcyB0byB0YWtl
IGEgd2VlayB0byBzY3J1dGluaXplIHRoZSBwbGFuIHRoZW4gY29tZSBiYWNrIHJlYWR5IHRvIHZv
dGUgb24gaXQuIDwvcD48cD5UaGUgZGVhbCB3b3VsZCBzaGlmdCBvd25lcnNoaXAgb2Ygc2l4IGNp
dHktb3duZWQgYnVpbGRpbmdzIHRvIEJvd2VyeSBEZXZlbG9wbWVudCBHcm91cCBMTEMsIHdoaWNo
IGluY2x1ZGVzIENhbnRvbi1iYXNlZCBEZUhvZmYgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ28uIGFuZCBHZWlzIENv
cy4gb2YgU3RyZWV0c2Jvcm8uIDwvcD48cD5QdXJjaGFzZWQgYnkgdGhlIGNpdHkgZm9yICQzLjU1
IG1pbGxpb24gaW4gdGhlIGxhdGUgMTk5MHMsIHRoZSByb3cgb2YgcHJvcGVydGllcyBzdHJldGNo
ZXMgZnJvbSB0aGUgV2hpdGVsYXcgYnVpbGRpbmcsIGJ1aWx0IGluIDE4OTUgYmVzaWRlIHdoYXQg
aXMgbm93IHRoZSBBa3JvbiBDaXZpYyBUaGVhdHJlLCBhbmQgdGhlIExhbmRtYXJrIEJ1aWxkaW5n
IGF0IHRoZSBjb3JuZXIgb2YgQm93ZXJ5IGFuZCBNYWluIHN0cmVldHMuIEVhY2ggb2YgdGhlIGJ1
aWxkaW5ncyBoYXZlIGJlZW4gZW1wdHkgZm9yIHRoZSBiZXR0ZXIgcGFydCBvZiB0aGUgcGFzdCBk
ZWNhZGUsIG9yIGxvbmdlci4gPC9wPjxwPkNpdHkgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgaG9wZSB0aGUgZGVh
bCB3aWxsIHNhbHZhZ2UgdGhlIGxhbmRtYXJrcyBhbmQgcHJvdmlkZSAxMjAgYXBhcnRtZW50cywg
MTIwIHBlcm1hbmVudCBzZXJ2aWNlIGluZHVzdHJ5IGpvYnMsIDMwMCB0ZW1wb3JhcnkgY29uc3Ry
dWN0aW9uIGpvYnMgYW5kIGF0IGxlYXN0IDUwIHBlcmNlbnQgb2NjdXBhbmN5IGZvciBzdHJlZXQt
bGV2ZWwgcmV0YWlsIHNob3BzIHdoZXJlIGJvYXJkZWQgd2luZG93cyBleGlzdCB0b2RheS48L3A+
PHA+VGhlIHBsYW4gd2FzIGFubm91bmNlZCB0d28gd2Vla3MgYWZ0ZXIgdGhlIG1heW9yIHJlbGVh
c2VkIHRoZSBEb3dudG93biBWaXNpb24gYW5kIFJlZGV2ZWxvcG1lbnQgUGxhbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0lmIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyBzb21ldGhpbmcgd2l0aCB0aGVtLCB3ZSBydW4gdGhl
IHJpc2sgb2YgbG9zaW5nIHRoZW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIEplZmYgSGFyZHksIE1heW9yIERhbiBI
b3JyaWdhbiYjODIxNztzIGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4kMiBidWlsZGlu
Z3M8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VGhlIEJvd2VyeSBwcm9qZWN0IHdvdWxkIGNvc3QgJDMzIG1pbGxp
b24sIGluY2x1ZGluZyBhIG1pbmltdW0gb2YgJDIwIG1pbGxpb24gaW4gcHJpdmF0ZSBpbnZlc3Rt
ZW50IGFuZCB0aGUgcmVzdCBmcm9tIHN0YXRlIG9yIGZlZGVyYWwgdGF4IGNyZWRpdHMgdGhlIGRl
dmVsb3BlcnMgaG9wZSB0byBnZXQgYnkgcHJvbWlzaW5nIHRvIHByZXNlcnZlIGhpc3Rvcnkgd2hp
bGUgY3JlYXRpbmcgbmV3IGVjb25vbWljIG9wcG9ydHVuaXRpZXMuPC9wPjxwPkluIGFsbCwgdGhl
cmUgYXJlIHNpeCBidWlsZGluZ3MgaW4gdGhlIHBsYW4uPC9wPjxwPkFrcm9uIHdvdWxkIHNlbGwg
YWxsIGJ1dCB0aGUgTGFuZG1hcmsgZm9yIGEgdG90YWwgb2YgJDEwLiBUaGUgY29tYmluZWQgNjcs
MDI1IHNxdWFyZSBmZWV0IGluIHRob3NlIGZpdmUgc21hbGxlciBidWlsZGluZ3Mgd291bGQgYmUg
dXNlZCBtb3N0bHkgZm9yIHJldGFpbCBzaG9wcywgcmVzdGF1cmFudHMsIGJhcnMgYW5kIGVudGVy
dGFpbm1lbnQgc3BhY2UuIFRoaXJ0eSByZXNpZGVudGlhbCBsb2Z0cyB3b3VsZCBiZSBhdmFpbGFi
bGUgYWJvdmUgdGhlIGJ1c2luZXNzZXMgYWxvbmcgd2l0aCBwcmVtaXVtIGJvdXRpcXVlIG9mZmlj
ZSBzcGFjZS48L3A+PHA+RWFjaCBidWlsZGluZyBjb3VsZCBob3VzZSBtdWx0aXBsZSBidXNpbmVz
c2VzLCBkZXZlbG9wZXJzIHNhaWQuIEEgY2xvdGhpbmcgc2hvcCBhY2Nlc3NlZCBmcm9tIE1haW4g
U3RyZWV0LCBmb3IgZXhhbXBsZSwgY291bGQgb3BlbiB1cCBpbnRvIGEgcmVzdGF1cmFudCB0aGF0
IHdpbmRzIGRvd25zdGFpcnMgYW5kIHBvdXJzIG91dCBiYWNrIG9udG8gYSBwYXRpbyBvdmVybG9v
a2luZyB0aGUgY2FuYWwgYW5kIGNvbmNyZXRlIHN0ZXBzIG9mIExvY2sgNC48L3A+PHA+VGhlIGxh
c3QgYW5kIGxhcmdlc3Qgc3RydWN0dXJlIGluIHRoZSByb3cgJiM4MjEyOyB0aGUgTGFuZG1hcmsg
QnVpbGRpbmcgYXQgMTU1IFMuIE1haW4gU3RyZWV0ICYjODIxMjsgd291bGQgYmUgc29sZCBmb3Ig
JDEuMyBtaWxsaW9uIHRocm91Z2ggYSBjb21wbGljYXRlZCBwcm9ncmFtIGNhbGxlZCB0YXggaW5j
cmVtZW50IGZpbmFuY2luZy48L3A+PHA+SGVyZSYjODIxNztzIGhvdyBpdCB3b3Jrcy48L3A+PHA+
VGhlIGRldmVsb3BlciB3b3VsZCBtYWtlIHN1YnN0YW50aWFsIGltcHJvdmVtZW50cyB0byB0aGUg
b2xkIEFrcm9uIFNhdmluZ3MgJmFtcDsgTG9hbiBidWlsZGluZywgaW5zdGFsbGluZyByZXN0YXVy
YW50cyBhbmQgcmV0YWlsIHNwYWNlIG9uIHRoZSBtYWluIGZsb29yIGFuZCBiYWxjb255IG1lenph
bmluZSwgcGx1cyA4NiBvbmUtIHRvIHR3by1iZWRyb29tIGxvZnRzIGluIHRoZSByZXN0IG9mIHRo
ZSAxMi1zdG9yeSBidWlsZGluZy4gPC9wPjxwPlRoZSBpbXByb3ZlbWVudHMgd291bGQgaW5jcmVh
c2VzIHRoZSBwcm9wZXJ0eSB2YWx1ZS4gQnV0IHRoZSBpbmNyZWFzZWQgdmFsdWUgd291bGQgbm90
IGJlIHRheGVkIGZvciAzMCB5ZWFycy4gVGhpcyBlbmNvdXJhZ2VzIHRoZSBwcml2YXRlIGNvbXBh
bmllcyBhbmQgdGhlaXIgaW52ZXN0b3JzIHRvIHRha2UgYSBjaGFuY2UsIGNyZWF0aW5nIGJ1c2lu
ZXNzZXMgdGhhdCBnZW5lcmF0ZSB0YXggcmV2ZW51ZS48L3A+PHA+QXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUg
MzAgeWVhcnMsIHRoZSBjaXR5IGlzIGd1YXJhbnRlZWQgJDEuMyBtaWxsaW9uLCBvciB3aGF0IHRo
ZSBwcm9wZXJ0eSB3YXMgd29ydGggaW4gMjAwOC4gVGhlIExhbmRtYXJrIEJ1aWxkaW5nLCB2aXJ0
dWFsbHkgZW1wdHkgc2luY2UgMjAwOSwgaXMgbGlrZWx5IHdvcnRoIGxlc3Mgbm93LiA8L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5TZWNvbmQgdGltZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5JbiAyMDA4LCB0aGUgY2l0eSBhZ3Jl
ZWQgdG8gc2VsbCBlYWNoIG9mIHRoZSBmaXZlIGJ1aWxkaW5ncyBmb3IgJDEgYSBwaWVjZSBhbmQg
dGhlIExhbmRtYXJrIEJ1aWxkaW5nIGZvciAkMS4zIG1pbGxpb24gdG8gTWFpbiBTdHJlZXQgUGFy
dG5lcnMgTExDLjwvcD48cD5UaGVuIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzIGhpdC4gVGhlIGNvbXBh
bnkgYmVnYW4gbWlzc2luZyBwcm9qZWN0IGRlYWRsaW5lcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSAkMS4zIG1p
bGxpb24gcGF5bWVudCBmb3IgdGhlIExhbmRtYXJrLCBIYXJkeSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgY2l0
eSBzaW5jZSBoYXMgcmVwb3NzZXNzZWQgZm91ciBvZiB0aGUgc2l4IHByb3BlcnRpZXMuIEhvcnJp
Z2FuJiM4MjE3O3MgdGVhbSBleHBlY3RzIGEgZmF2b3JhYmxlIHJ1bGluZyBvbiB0aGUgbGFzdCB0
d28gYWZ0ZXIgZmlsaW5nIGEgbW90aW9uIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENv
dXJ0IGluIGxhdGUgU2VwdGVtYmVyLjwvcD48cD5BcyBIb3JyaWdhbiBjbGVhbnMgdXAgZmFsbG91
dCBmcm9tIHRoZSBsYXN0IGRlYWwsIHRoZSB0aW1lbHkgQm93ZXJ5IHByb2plY3QgYWN0dWFsbHkg
Zm9sbG93cyB5ZWFycyBvZiBwbGFubmluZyB0aGF0IGJlZ2FuIHVuZGVyIE1heW9yIERvbiBQbHVz
cXVlbGxpYy48L3A+PHA+SW4gMjAxNCwgYWZ0ZXIgYSBicmllZiBzdGludCB3aXRoIFVuaXZlcnNp
dHkgUGFyayBBbGxpYW5jZSwgZm9ybWVyIERlcHV0eSBNYXlvciBEYXZlIExpZWJlcnRoIHJlY2Vp
dmVkIGEgY2FsbCBmcm9tIHRoZSBEZUhvZmYgQ28uLCB3aGljaCB3aXNoZWQgdG8gdG91ciBjaXR5
IHNpdGVzIHByaW1lIGZvciBkZXZlbG9wbWVudC4gQSB5ZWFyIGJlZm9yZSBlZmZlY3RpdmVseSBz
Y3JhcHBpbmcgdGhlIDIwMDggZGVhbCB3aXRoIE1haW4gU3RyZWV0IFBhcnRuZXJzLCBMaWViZXJ0
aCBzaG93ZWQgb2ZmIHRoZSBNYWluIFN0cmVldCBidWlsZGluZ3MuPC9wPjxwPkRhbiBEZUhvZmYs
IHByZXNpZGVudCBvZiBEZUhvZmYgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ28uLCBzYWlkIHRoZSBncm91cCBwbGFu
cyB0byBjbG9zZSBvbiBmaW5hbmNpbmcgYnkgQXVndXN0IDIwMTcgYW5kIGJyZWFrIGdyb3VuZCBp
bW1lZGlhdGVseSB3aXRoIGEgY29tcGxldGlvbiBkYXRlIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgdGhhbiBhIHll
YXIgbGF0ZXIgaW4gU2VwdGVtYmVyIDIwMTguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRBR19UYWdsaW5lLS0+
PHA+RG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmRsaXZpbmdzdG9u
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtBQkpE
b3VnJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.