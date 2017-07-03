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Akron OKs first five proposed marijuana grow sites; none rejected so far

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 3, 2017 - 05:43 PM | Updated: July 5, 2017 - 03:43 PM

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