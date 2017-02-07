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Akron once again is snubbed by U.S. News and World Report

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 12:06 AM | Updated: February 7, 2017 - 03:59 PM
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Angela Roloff, general manager of Rubber City Clothing, stands among variety of designs Monday in the Akroncentric clothing store in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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