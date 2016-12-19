All CATEGORIES
☰ Menu

Akron parolee sought in shooting, killing of man and his pregnant girlfriend

Beacon Journal staff report

Published: December 19, 2016 - 01:41 PM | Updated: December 19, 2016 - 02:07 PM

MORE IN NEWS

bikes19_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Local organization gives away hundreds of bikes to underprivileged kids in Akron neighborhood

Around 9 a.m. Sunday morning, police and fire cruisers drove through East Akron with sirens blaring.

wall19cut_06
Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million
One last paperwork hurdle, and Nash Heights in Norton ready to finally get sewer lines
Giving limits for city candidates would more than triple since 2010 with new proposal
Trump action on health care could cost Planned Parenthood
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next