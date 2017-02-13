Akron police arrest fugitive wanted for murder

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhpcyB3ZWVrZW5kLCBBa3JvbiBwb2xpY2UgYXJyZXN0ZWQgYSBtYW4gd2FudGVkIGZvciBt
dXJkZXIsIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBhYnVzZSBvZiBhIGNvcnBzZS4gSGUgbm93IGZh
Y2VzIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgY2hhcmdlIG9mIGFnZ3JhdmF0ZWQgbWVuYWNpbmcuPC9wPjxwPlJv
bWVvIFRob21hcywgMjksIHdpdGggYSBsYXN0IGtub3duIGFkZHJlc3Mgb2YgRGVsaWEgQXZlbnVl
IGluIEFrcm9uLCB3YXMgYXJyZXN0ZWQgU3VuZGF5IG5pZ2h0IGFmdGVyIHBvbGljZSByZXNwb25k
ZWQgdG8gYSBmaWdodCBvbiBCcmlnaHRvbiBEcml2ZS48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcG9s
aWNlIHJlcG9ydCwgd2hlbiBvZmZpY2VycyBhcnJpdmVkIGF0IHRoZSBhcGFydG1lbnQgYnVpbGRp
bmcgYXQgYWJvdXQgMTA6MzAgcC5tLiB0aGV5IGNvdWxkIGhlYXIgYXJndWluZyBpbiBhbiB1cHN0
YWlycyBhcGFydG1lbnQuICBBcyBvZmZpY2VycyBhcHByb2FjaGVkIHRoZSBhcGFydG1lbnQsIHRo
ZSBvY2N1cGFudHMgcXVpZXRlZCBkb3duLiAgV2hlbiBvZmZpY2VycyBrbm9ja2VkIG9uIHRoZSBk
b29yIGEgd29tYW4gaW5zaWRlIHllbGxlZCBmb3IgaGVscC4gIE9mZmljZXJzIGZvcmNlZCB0aGUg
ZG9vciBvcGVuIGFuZCBvYnNlcnZlZCBhIG1hbiBsYXRlciBpZGVudGlmaWVkIGFzIFRob21hcyBh
dHRlbXB0aW5nIHRvIGZsZWUgb3V0IHRoZSByZWFyIGRvb3IuIEhlIHdhcyBhcnJlc3RlZC48L3A+
PHA+UG9saWNlIGRpc2NvdmVyZWQgYSB3YXJyYW50IHdhcyBvdXQgZm9yIGhpcyBhcnJlc3QgaW4g
dGhlIEF1Zy4gMSwgMjAxNSwgbXVyZGVyIG9mIGEgbWFuIGluIGEgbGF0ZS1uaWdodCBnYXMgc3Rh
dGlvbiBzaG9vdG91dCBuZWFyIENvcGxleSBSb2FkIGFuZCBPcmxhbmRvIEF2ZW51ZS4gTW9yZSB0
aGFuIHR3byBkb3plbiBzaG90cyB3ZXJlIGZpcmVkIGJldHdlZW4gdHdvIGJsYWNrIHZlaGljbGVz
OiBhIENocnlzbGVyIDMwMCBhbmQgYSAyMDA0IEluZmluaXR5LjwvcD48cD5UaGUgSW5maW5pdHks
IGFsbGVnZWRseSBkcml2ZW4gYnkgVGhvbWFzLCBmbGVkIHRoZSBnYXMgc3RhdGlvbi4gQSBwYXNz
ZW5nZXIgaW4gVGhvbWFzJiM4MjE3OyB2ZWhpY2xlIHdhcyBzdHJ1Y2sgYnkgYSBidWxsZXQuIFRo
YXQgcGFzc2VuZ2VyLCBKYW1lcyBUeWxlciwgMjcsIHdhcyBsYXRlciBmb3VuZCBkZWFkLjwvcD48
cD5IaXMgYm9keSB3YXMgZGlzY292ZXJlZCBpbiB0aGUgZGV2aWwgc3RyaXAgaW4gdGhlIDcwMCBi
bG9jayBvZiBQZWVybGVzcyBBdmVudWUsIGFib3V0IDEwIGJsb2NrcyBhd2F5IGZyb20gdGhlIHNo
b290aW5nIGluY2lkZW50LiA8L3A+PHA+IFRoZSBhYmFuZG9uZWQgY2FyIHdhcyBmb3VuZCBob3Vy
cyBsYXRlciBieSBSaWNoZmllbGQgcG9saWNlIHdpdGggYnVsbGV0IGhvbGVzIG91dHNpZGUgYW5k
IGJsb29kIGluc2lkZS48L3A+PHA+QW4gaW5qdXJlZCAyMS15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2FzIGRpc2Nv
dmVyZWQgYnkgQWtyb24gcG9saWNlIGluIHRoZSBDaHJ5c2xlciBhdCB0aGUgZ2FzIHN0YXRpb24u
PC9wPjxwPlRob21hcyByZW1haW5zIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSmFpbC4gIEhlIHdpbGwgYmUg
YXJyYWlnbmVkIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+TWFyaWx5biBNaWxsZXIgY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMDk4IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptbWlsbGVyQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tIj5tbWlsbGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhl
ciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJpbHluTWlsbGVyQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O01hcmlseW5NaWxsZXJCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.