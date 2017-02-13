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Akron police arrest fugitive wanted for murder

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 13, 2017 - 07:08 PM

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