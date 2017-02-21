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Akron police arrest suspect after woman is found slain on patio

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 04:45 PM | Updated: February 22, 2017 - 08:50 AM
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People grieve outside The Woods Apartments where Brittany Littlejohn, 31, was fatally shot on a porch on Tuesday on Romig Road in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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