All CATEGORIES
☰ Menu

Akron police arrest suspect after woman is found slain on patio

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 04:45 PM | Updated: February 22, 2017 - 01:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

People grieve outside The Woods Apartments where Brittany Littlejohn, 31, was fatally shot on a porch on Tuesday on Romig Road in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hotel22cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Developers team up on $25 million plan to reopen City Center Hotel in downtown Akron

Two Akron area developers are teaming up on a $25 million renovation of the vacant Akron City Center Hotel, with plans to turn it into a hotel and apartment complex.

police22cut_01
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week - 1:59 PM
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
robot22_web
Cuyahoga Falls hospital deploys germ-zapping robot as cure to hospital-acquired infections
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next