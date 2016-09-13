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Law enforcement

Akron police chief ‘ticked’ after three officers charged with drunken driving

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: September 13, 2016 - 08:16 PM | Updated: September 15, 2016 - 04:51 PM
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Akron Police Chief James Nice talks about the department's increased efforts to investigate heroin overdoses and deaths during an interview on Feb. 18. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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