Akron police chief ‘ticked’ after three officers charged with drunken driving

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQWtyb24gUG9saWNlIENoaWVmIEphbWVzIE5pY2Ugd2FudHMgdG8ga25vdyB3aGF04oCZ
cyBjYXVzaW5nIHNvIG1hbnkgb2YgaGlzIG9mZi1kdXR5IG9mZmljZXJzIHRvIGJyZWFrIHRoZSBs
YXcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIGJlZW4gcm91Z2guIEl04oCZcyB2ZXJ5IGVtYmFycmFz
c2luZyzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcV2UgaG9wZSB0byBkaXNjdXNzIHdoYXTigJlzIGdvaW5nIG9u
LCBob3cgdGhpcyBpcyBoYXBwZW5pbmcsIGFuZCB3aGF0IHdlIGNhbiBkbyB0byBzb2x2ZSBpdC4g
V2XigJlyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gaGlkZSBmcm9tIHRoaXMgaXNzdWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
TW9zdCByZWNlbnRseSwgdGhyZWUgb2YgaGlzIHJhbmtpbmcgb2ZmaWNlcnMgd2VyZSBjaGFyZ2Vk
IHdpdGggZHJ1bmtlbiBkcml2aW5nIG92ZXIgdGhlIGNvdXJzZSBvZiB0d28gbW9udGhzLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAouKAiUF0IDE6MzAgYS5tLiBKdWx5IDEwLCBhIHRyb29wZXIgd2l0aCB0aGUgT2hp
byBTdGF0ZSBIaWdod2F5IFBhdHJvbCBjaGFyZ2VkIEx0LiBLcmlzIEJlaXR6ZWwgd2l0aCBkcml2
aW5nIHdpdGggYSAwLjExNSBwZXJjZW50IGJsb29kLWFsY29ob2wgY29uY2VudHJhdGlvbiBvbiBV
LlMuIFJvdXRlIDIyNCBpbiBQb3J0YWdlIENvdW50eeKAmXMgUmFuZG9scGggVG93bnNoaXAuIE9o
aW/igJlzIGxlZ2FsIGxpbWl0IHRvIGRyaXZlIGlzIDAuMDggcGVyY2VudC48L3A+DQo8cD4NCgni
gKLigIlBdCBhYm91dCA5IHAubS4gQXVnLiA3LCBTZ3QuIFZpbmNlIFl1cmljayBhbGxlZ2VkbHkg
Y3Jhc2hlZCBoaXMgdmVoaWNsZSwgc2VyaW91c2x5IGluanVyaW5nIGhpcyB3aWZlLCBpbiBBa3Jv
buKAmXMgMjEwMCBibG9jayBvZiBDYW50ZXJidXJ5IENpcmNsZS4gSGUgd2FzIGZvdW5kIHRvIGhh
dmUgYmVlbiBkcml2aW5nIHdpdGggYSAwLjEzOCBibG9vZC1hbGNvaG9sIGNvbmNlbnRyYXRpb24u
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJQW5kIGF0IGFib3V0IDEgcC5tLiBTZXB0LiAzLCBhIHRyb29wZXIg
Y2hhcmdlZCBTZ3QuIE1pY2hhZWwgTHVnZW5iZWFsIHdpdGggZHJ1bmtlbiBkcml2aW5nIG9uIEdl
b3JnZSBXYXNoaW5ndG9uIEJvdWxldmFyZCBuZWFyIEhpbGJpc2ggQXZlbnVlLiBIZSB3YXMgYWNj
dXNlZCBvZiBkcml2aW5nIGRlc3BpdGUgaGF2aW5nIGEgMC4yNjkgYmxvb2QtYWxjb2hvbCBjb25j
ZW50cmF0aW9uIOKAlCBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgdGltZXMgdGhlIGxlZ2FsIGxpbWl0LjwvcD4N
CjxwPg0KCU5pY2Ugc2FpZCBoZSBleHBlY3RzIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZyb20gaGlzIG9mZmlj
ZXJzIOKAlCBhbmQgZXNwZWNpYWxseSBmcm9tIHN1cGVydmlzb3JzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnENv
bWluZyBmcm9tIHRoZSBtaWxpdGFyeSwgSSBleHBlY3QgbW9yZSBmcm9tIHRoZSBsZWFkZXJzIG9m
IG15IG9yZ2FuaXphdGlvbizigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcRnJhbmtseSwgSeKAmW0gdGlja2VkLuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCUhlIHBsYW5zIHRvIGVuY291cmFnZSBvZmZpY2VycyB0byBzZWVrIGNvdW5z
ZWxpbmcsIHNob3VsZCB0aGV5IG5lZWQgaXQsIHRocm91Z2ggdGhlIGNpdHnigJlzIEVhc2UgYXQg
V29yayBwcm9ncmFtLjwvcD4NCjxwPg0KCUZyYW5rIFdpbGxpYW1zLCBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhl
IHBvbGljZSB1bmlvbiwgc2FpZCBubyBmb3JtYWwgdW5pb24gYWN0aW9uIGhhZCBiZWVuIHRha2Vu
IHRvIGFkZHJlc3MgdGhlIHNlcmllcyBvZiBkcnVua2VuIGRyaXZpbmcgaW5jaWRlbnRzLjwvcD4N
CjxwPg0KCUhlIHNhaWQgb2ZmaWNlcnMgYXJlIHJlbWluZGVkIHRocm91Z2ggbW9udGhseSBuZXdz
bGV0dGVycyBhbmQgbWVldGluZ3MgdG8g4oCcZG8gdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5n4oCdIHdoZW4gb3V0
IHNvY2lhbGl6aW5nLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIHRlbGwgdGhlbSBpZiB5b3XigJl2ZSBnb3Qg
c29tZW9uZSBuZXh0IHRvIHlvdSBhdCB0aGUgYmFyIHdobyBtaWdodCBoYXZlIGhhZCB0b28gbXVj
aCB0byBkcmluaywgbWF5YmUgY2FsbCB0aGVtIGEgY2FiIG9yIG9mZmVyIHRoZW0gYSByaWRlIGhv
bWUs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnFRoYXQgaW52aXRhdGlvbiBleHRlbmRzIHRvIGFsbCBvZiBvdXIg
b2ZmaWNlcnMgZnJvbSBvdXIgZXhlY3V0aXZlIGJvYXJkLCB0b28uIElmIHlvdSBuZWVkIGEgcmlk
ZSwgd2XigJlkIHJhdGhlciB5b3UgY2FsbCB0aGFuIGRyaXZlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU5pY2sg
R2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpu
Z2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBATmlja0dsdW50QUJKIGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9uZ2ZhbGNvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbmdmYWxjb248L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.