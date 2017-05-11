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In the line of duty

Akron police honor fallen officers in trolley tour

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 11, 2017 - 09:53 PM | Updated: May 12, 2017 - 01:45 PM
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Officer Rodney Brock stands guard at the memorial of Officer Guy Norris (12/23/1917) on S. Broadway just north of Voris Street during Akron's Fallen Officer Memorial Tour on Thursday. Passengers on a trolly visited memorial markers throughout the city honoring the 26 fallen officers Akron has lost over the years. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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