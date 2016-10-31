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Akron police investigate 6 weekend shootings; 3 with injuries and 3 without

Beacon Journal staff report

Published: October 31, 2016 - 04:09 PM | Updated: November 1, 2016 - 09:13 AM

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