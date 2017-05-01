Akron police investigating another vehicle fire

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGFub3RoZXIgdmVoaWNsZSBmaXJlIHRo
YXQgaXMgbGlua2VkIHRvIGEgc3RyaW5nIG9mIGFyc29ucyBzaW5jZSBtaWQtQXByaWwuPC9wPjxw
PlRoZSBsYXRlc3QgZmlyZSB3YXMgYXQgYWJvdXQgMSBhLm0uIFNhdHVyZGF5IG9uIExha2V3b29k
IEJvdWxldmFyZCBhbmQgaW52b2x2ZWQgYSAyMDA4IERvZGdlIFJhbSAxNTAwIHBpY2t1cCB0cnVj
ay48L3A+PHA+UG9saWNlIHRoaW5rIHRoaXMgZmlyZSBpcyBsaW5rZWQgdG8gc2V2ZW4gb3RoZXIg
YXJzb25zIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIGNvbW1pdHRlZCBpbiB0aGUgS2VubW9yZSBuZWlnaGJvcmhv
b2Qgc2luY2UgQXByaWwgMTUsIGJyaW5naW5nIHRoZSB0b3RhbCB0byBlaWdodC4gT2ZmaWNlcnMg
bm93IHRoaW5rIGFuIGFyc29uIHJlcG9ydGVkIG9uIEJyb3duIFN0cmVldCBsYXN0IHdlZWsgaXNu
JiM4MjE3O3QgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgb3RoZXIgaW5jaWRlbnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.