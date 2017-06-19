Akron police officer shoots man after foot chase

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST046IEEgbWFuIHdhcyBpbmp1cmVkIGZvbGxvd2luZyBhbiBvZmZpY2VyLWludm9sdmVk
IHNob290aW5nIE1vbmRheSBldmVuaW5nLCBBa3JvbiBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+QW4gb2Zm
aWNlciBhdHRlbXB0ZWQgdG8gbWFrZSBhIHRyYWZmaWMgc3RvcCBuZWFyIFJvc2NvZSBBdmVudWUg
YW5kIEJpdHRha2VyIFN0cmVldCBhcm91bmQgNDo1NSBwLm0uIFRoZSBzdXNwZWN0LCBhIDIwLXll
YXItb2xkIG1hbiwgZ290IG91dCBvZiB0aGUgY2FyIGFuZCBsZWQgcG9saWNlIG9uIGEgZm9vdCBj
aGFzZSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBuZWlnaGJvcmhvb2QuPC9wPjxwPkFuIG9mZmljZXIgc2hvdCB0
aGUgc3VzcGVjdCBpbiB0aGUgc3RvbWFjaCBvbiBSb3Njb2UgQXZlbnVlIG5lYXIgQXJjaGJpc2hv
cCBIb2JhbiBIaWdoIFNjaG9vbC4gPC9wPjxwPlBvbGljZSBmb3VuZCBhIGd1biBseWluZyBuZXh0
IHRvIHRoZSBzdXNwZWN0IGFmdGVyIGhlIHdhcyBzaG90LjwvcD48cD5UaGUgc3VzcGVjdCB3YXMg
dGFrZW4gdG8gU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCwgd2hlcmUgcG9saWNlIHNheSBoZSBp
cyBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNlciBpcyBhbHNvIHVuaGFybWVk
LCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+SXQgaXMgdW5rbm93biB3aHkgdGhlIG9mZmljZXIgZmlyZWQg
YSBndW4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.