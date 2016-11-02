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Akron police, Ohio State Highway Patrol seize over $1 million worth of cocaine during drug bust

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 2, 2016 - 09:14 AM | Updated: November 3, 2016 - 01:14 PM
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Sgt. Mike Orrand, (left) supervisor of the heroin task force unit with the Akron Police Department, displays the 11 kilos of cocaine seized during a recent arrest as Mayor Dan Horrigan prepares for a news conference at the Akron Police Department Wednesday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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