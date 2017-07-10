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Violence

Akron police respond to 5 shootings in 3 days; 3 are dead and 2 survive

Beacon Journal staff report

Published: July 10, 2017 - 07:00 PM | Updated: July 11, 2017 - 03:56 PM
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