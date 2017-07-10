Akron police respond to 5 shootings in 3 days; 3 are dead and 2 survive

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGhhdmUgcmVzcG9uZGVkIHRvIGZpdmUgc2hvb3RpbmdzIGluIHRocmVl
IGRheXMuPC9wPjxwPlRocmVlIHBlb3BsZSBkaWVkLCB3aGlsZSB0d28gb3RoZXJzIGhhdmUgc28g
ZmFyIHN1cnZpdmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCByZW1lbWJlciBhIHdlZWtl
bmQgdGhpcyBidXN5LCYjODIyMTsgc2FpZCBDYXB0LiBEYW5pZWwgWmFtcGVsbGksIGEgcG9saWNl
IHNwb2tlc21hbiB3aG8gaGFzIGJlZW4gd2l0aCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBmb3IgbW9yZSB0aGFu
IDMwIHllYXJzLjwvcD48cD5UaGUgc2hvb3RpbmdzIHdlcmUgYXQ6PC9wPjxwPiYjODIyNjsgPHN0
cm9uZz41OjIwIGEubS4gU2F0dXJkYXk6PC9zdHJvbmc+IE9mZmljZXJzIHJlc3BvbmRlZCB0byBh
IHNob290aW5nIGF0IDM1IE9ha2RhbGUgQXZlLiwgd2hlcmUgdGhleSBmb3VuZCBhIG1hbiBzaG90
IG9uIHRoZSBmcm9udCBwb3JjaC4gSGUgd2FzIHRha2VuIHRvIGFuIGFyZWEgaG9zcGl0YWwgd2hl
cmUgaGUgd2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZC48L3A+PHA+VGhlIG1hbiYjODIxNztzIG5hbWUgaXNu
JiM4MjE3O3QgYmVpbmcgcmVsZWFzZWQgdW50aWwgaGUgaXMgcG9zaXRpdmVseSBpZGVudGlmaWVk
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIHBvbGljZSBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IDxzdHJv
bmc+ODoyNSBhLm0uIFNhdHVyZGF5Ojwvc3Ryb25nPiAgQSA0OC15ZWFyLW9sZCB3b21hbiB3YXMg
c2hvdCBtdWx0aXBsZSB0aW1lcyB3aGlsZSBkcml2aW5nIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb24gb2Yg
TGl0dGxlIFN0cmVldCBhbmQgU291dGggSGF3a2lucyBBdmVudWUgYW5kIGNyYXNoZWQgaW50byBh
IHRyZWUuIFNoZSB3YXMgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gdGhlIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24g
R2VuZXJhbCwgd2hlcmUgc2hlIHdhcyBydXNoZWQgaW50byB0aGUgb3BlcmF0aW5nIHJvb20uIFNo
ZSB3YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgZmFjZSwgbmVjayBhbmQgY2hlc3QuPC9wPjxwPlZlc3RlciBNb3Jy
aXNvbiBKci4sIDU4LCB0aGUgdmljdGltJiM4MjE3O3MgZXN0cmFuZ2VkIGJveWZyaWVuZCwgd2Fz
IGNoYXJnZWQgd2l0aCBhdHRlbXB0ZWQgYWdncmF2YXRlZCBtdXJkZXIsIGZlbG9uaW91cyBhc3Nh
dWx0IGFuZCBoYXZpbmcgd2VhcG9ucyB3aGlsZSB1bmRlciBkaXNhYmlsaXR5LjwvcD48cD5Qb2xp
Y2Ugd2VudCB0byBhIGhvbWUgaW4gdGhlIDIwMCBibG9jayBvZiBLZWxseSBBdmVudWUgYWJvdXQg
MTI6MTUgcC5tLiBTdW5kYXkgd2hlcmUgdGhleSBiZWxpZXZlZCBNb3JyaXNvbiB3YXMgc3RheWlu
Zy4gT2ZmaWNlcnMgdHJpZWQgdG8gY29udmluY2UgTW9ycmlzb24gdG8gc3VycmVuZGVyLCBidXQg
aGUgcmVmdXNlZCB0byBsZWF2ZSB0aGUgaG91c2UuPC9wPjxwPkEgU1dBVCBuZWdvdGlhdG9yLCBh
ZnRlciBhYm91dCB0d28gaG91cnMsIGNvbnZpbmNlZCBNb3JyaXNvbiB0byBzdXJyZW5kZXIgd2l0
aG91dCBmdXJ0aGVyIGluY2lkZW50LiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyA0IGEubS4gU3VuZGF5OiBBIG1h
biBkaWVkIGFmdGVyIGV4Y2hhbmdpbmcgZ3VuZmlyZSB3aXRoIG9mZmljZXJzIHJlc3BvbmRpbmcg
dG8gYSBjYWxsIGFib3V0IGEgd29tYW4gYmVpbmcgcmFwZWQgYXQgZ3VucG9pbnQgYXQgMjA3MCBU
aHVybW9udCBSb2FkLiA8L3A+PHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPjIgcC5tLiBTdW5kYXk6PC9zdHJv
bmc+IE9mZmljZXJzIHJlc3BvbmRlZCB0byBhIHNob290aW5nIGF0IDc2NiBCYWlyZCBTdC4gVGhl
eSBmb3VuZCBHaW92YW5uaSBUcmF2aXMsIDI2LCBzaG90IGFuZCB1bnJlc3BvbnNpdmUuIEhlIHdh
cyB0YWtlbiB0byBhbiBhcmVhIGhvc3BpdGFsLCB3aGVyZSBoZSB3YXMgcHJvbm91bmNlZCBkZWFk
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7PHN0cm9uZz4gMTE6MTUgYS5tLiBNb25kYXk6PC9zdHJvbmc+IE9mZmlj
ZXJzIGZvdW5kIGEgbWFuIHdobyBoYWQgYmVlbiBzaG90IG9uIHRoZSBncm91bmQgaW4gdGhlIDgw
MCBibG9jayBvZiBCcm93biBTdHJlZXQuIEhlIHdhcyBjb25zY2lvdXMsIGFuZCBoaXMgaW5qdXJp
ZXMgZGlkIG5vdCBhcHBlYXIgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZywgWmFtcGVsbGkgc2FpZC48L3A+PHA+
WmFtcGVsbGkgc2FpZCB0aGUgTGl0dGxlIFN0cmVldC9Tb3V0aCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSBzaG9v
dGluZyBhbmQgVGh1cm1vbnQgUm9hZCBpbmNpZGVudCBib3RoIGludm9sdmVkIHBlb3BsZSB3aG8g
a25ldyBlYWNoIG90aGVyLiBIZSBzYWlkIG9mZmljZXJzIGFyZW4mIzgyMTc7dCB5ZXQgc3VyZSBp
ZiB0aGUgb3RoZXIgdGhyZWUgc2hvb3RpbmdzIGFyZSByZWxhdGVkLiA8L3A+PHA+QW55b25lIHdp
dGggaW5mb3JtYXRpb24gb24gYW55IG9mIHRoZSBzaG9vdGluZ3MgaXMgYXNrZWQgdG8gY2FsbCB0
aGUgZGV0ZWN0aXZlIGJ1cmVhdSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.