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Crime

Akron police searching for Canton man who allegedly kidnapped his ex-wife, their 3 children

Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 02:55 PM | Updated: June 27, 2017 - 03:22 PM

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