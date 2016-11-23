Akron police seeking help in break-in

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBhc2tpbmcgZm9yIGhlbHAgaW4gc29sdmluZyBhIGJyZWFr
aW5nIGFuZCBlbnRlcmluZyB0aGF0IG9jY3VycmVkIE5vdi4gMTggYXQgTWlub3JpdHkgQmVoYXZp
b3JhbCBIZWFsdGgsIDEyOTMgQ29wbGV5IFJvYWQuPC9wPg0KPHA+DQoJUG9saWNlIHBvc3RlZCBh
IHZpZGVvIG9mIHRoZSBicmVhay1pbiBvbiBZb3VUdWJlIHRoYXQgc2hvd3MgYSBtYW4gdHJ5aW5n
IHRvIGJyZWFrIGluIGEgZG9vci48L3A+DQo8cD4NCglBbnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBp
cyBhc2tlZCB0byBjb250YWN0IGRldGVjdGl2ZXMgYXQgMzMwLTM3NS0yNDkwLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.