Akron police to launch new ‘positive ticketing’ program in neighborhoods

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIHdpbGwgbGF1bmNoIGEgJiM4MjIwO1Bvc2l0aXZlIFRpY2tldGluZyYj
ODIyMTsgY2FtcGFpZ24gRnJpZGF5IHRvIHRyeSB0byBzdHJlbmd0aGVuIHRoZWlyIHJlbGF0aW9u
c2hpcCB3aXRoIGNpdHkgbmVpZ2hib3Job29kcyBhbmQgZW5jb3VyYWdlIHBvc2l0aXZlIGJlaGF2
aW9yIGFtb25nIGtpZHMuPC9wPjxwPlBhdHJvbCBvZmZpY2VycyB3aWxsIGlzc3VlIHRpY2tldHMg
JiM4MjEyOyB3aGljaCBhcmUgY291cG9ucyB0aGF0IGNhbiBiZSByZWRlZW1lZCBmb3IgZnJlZSBp
Y2UgY3JlYW0gYXQgYW55IGxvY2FsIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgJiM4MjEyOyB0byB5b3V0aHMg
d2hvIGFyZSBub21pbmF0ZWQgb3Igc2VlbiBkb2luZyBzb21ldGhpbmcgdG8gYmV0dGVyIHRoZSBj
b21tdW5pdHkgb3IgdGhlbXNlbHZlcy48L3A+PHA+VGhlIGNvdXBvbnMgd2VyZSBkb25hdGVkIGJ5
IHRoZSBSdWJiZXIgQ2l0eSBNY0RvbmFsZCYjODIxNztzLjwvcD48cD5Zb3V0aHMgd2lsbCBiZSBy
ZXdhcmRlZCBmb3IgZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGhlbHBpbmcgb3RoZXJzIHRvIHVzaW5nIGNyb3Nz
d2Fsa3MgdG8gd2VhcmluZyBiaWN5Y2xlIGhlbG1ldHMgdG8gcGlja2luZyB1cCBsaXR0ZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtCeSBpc3N1aW5nIHRoZSBwb3NpdGl2ZSB0aWNrZXRzLCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNl
cnMgY2FuIGRldmVsb3AgYSByYXBwb3J0IHdpdGggeW91dGggaW4gdGhlaXIgcGF0cm9sIGFyZWFz
IHVzaW5nIGEgbGVzcyBhdXRob3JpdGF0aXZlIGFwcHJvYWNoLCYjODIyMTsgcG9saWNlIHNhaWQg
aW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuICYjODIyMDtJdCByZWluZm9yY2VzIHBvc2l0aXZlIGJlaGF2aW9y
IGJ5IG9mZmVyaW5nIHNvbWV0aGluZyBvZiB2YWx1ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBvbGljZSBhbHNv
IHdpbGwgaG9sZCBkcmF3aW5ncyBiYXNlZCBvbiB0aGUgdGlja2V0cyBhbmQgZ2l2ZSBhd2F5IGJp
Y3ljbGVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHN1bW1lci4gVGhlIGJpa2VzIHdlcmUgZG9uYXRlZCBieSBF
bHZlcyBhbmQgTW9yZSBvZiBOb3J0aGVhc3QgT2hpby48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.