All CATEGORIES
☰ Menu

Akron police to reevaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 31, 2017 - 07:50 AM | Updated: July 31, 2017 - 05:47 PM

MORE IN NEWS

devo31_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron

The streets of Akron were covered in spuds.

gospel31_03
Crowd worship outside of church during Lock 4’s Gospel Sundays series
goodnews31_faithplace
Good News — July 31
Putin says U.S. will have to shed 755 from diplomatic staff
safety28cut_01
Summit County sheriff, Springfield Township police create ‘safety zones’ for internet purchases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next