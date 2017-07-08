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Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 08:30 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:33 AM
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A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)

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