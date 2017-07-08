All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 08:30 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

WEBwalmart12map
Walmart abandons long-running plans to open superstore in Copley

COPLEY: Walmart is abandoning plans to open a supercenter on Rothrock Road in the township, saying the retail climate has changed since it first proposed the move.

knight12cut_01
$1.5 million Knight Foundation grant will help connect the dots, improve public spaces for a more vibrant downtown Akron
italian_10cut_01
Akron’s Sons of Italy lodge turns 100
hendon12cut_01
Akron man pleads not guilty to new charges for impersonating officer in Scared Straight program
hoptreexx_02
Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next