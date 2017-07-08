All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 08:30 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

scene11_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Huge entertainment complex with indoor virtual reality games, rides and other attractions taking shape in Brunswick

BRUNSWICK: It’s hard to imagine a place that makes Chuck E. Cheese seem quaint.

shootings11jpg
Akron police respond to 5 shootings in 3 days; 3 are dead and 2 survive
utown11cut_04
Uniontown police officer stable after being shot repeatedly
narcan09cut_01
Heroin antidote Narcan will soon be on hand in Akron middle, high schools
bath11cut
Teen shot in apparent drive-by at house party in Bath Township; home was rented through Airbnb
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next