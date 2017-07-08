All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: July 8, 2017 - 08:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

narcan09cut_01 Charles Krupa - AP
Akron Public Schools moving to get Narcan in middle, high schools - 11:13 PM

Akron Board of Education member John Otterman has some harrowing tales.

odnumbers09
At least 57 Summit County residents overdosed this week; Beacon Journal/Ohio.com launches effort to share weekly updates on area’s opioid crisis - 11:13 PM
flooring09cut_01
National Design Mart in Medina County becomes regional destination for do-it-yourselfers
G-20 shut Trump out on climate, strike deal on trade - 11:13 PM
baseball09_07
Sweet Life: West Akron Baseball League marks 60 years of tradition with cheers, candy and a neighborhood parade - 10:01 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next