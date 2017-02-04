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Refugees in Akron

Akron rallies for its refugees, with 300 marching through North Hill

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: February 4, 2017 - 10:00 PM | Updated: February 5, 2017 - 12:30 AM
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Aini Tahii of Akron chants with other marches on Saturday during the Akron Peace March for Refugees, Immigrants and Muslims in North Hill. The march went from Patterson Park and ended in Temple Square where marchers listened to speakers. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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