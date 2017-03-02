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Akron ranks high on list of ‘Overlooked Dream Cities’

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 09:28 AM | Updated: March 2, 2017 - 01:44 PM
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An aerial view of downtown Akron photographed from the Goodyear blimp. A survey by data company GoodCall has named Akron No. 52 on a list of the most "overlooked dream cities". (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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