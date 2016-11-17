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Akron ready to celebrate Lock 4

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 17, 2016 - 03:25 PM | Updated: November 18, 2016 - 12:01 PM
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Dan Rice, President & CEO of the Ohio & Erie Canalway (left), Kyle Kutuchief, Knight Foundation Program Director, and David Fierabend, Groundswell Design Group, talks about the changes to Lock 4. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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