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Akron rolls out some fun: Lounge chairs, cafe seating and sidewalk games pop up downtown

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 04:17 PM | Updated: October 13, 2016 - 02:09 PM
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Downtowners play a game of "lose your marbles" on Wednesday on South Main Street in Akron. Downtown Akron Partnership and the Knight Foundation are making efforts to get more people to hang out downtown. Seating and activities will be set up along South Main Street through Saturday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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