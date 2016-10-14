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Akron’s haunted tradition changes hands, but 43-year legacy of frights will continue

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 14, 2016 - 07:04 PM
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Frankenstein comes to life when visitors pass by at the Haunted Schoolhouse and Laboratory.The Halloween site made an announcment Friday that it has has been sold to John Eslich, who owns the Factory of Terror in Canton. Eslich said the tradition of the schoolhouse and lab will continue. (Phil MasturzoAkron Beacon Journal file photo)


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