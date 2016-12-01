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AKRON mAYOR SWEARS IN CLARENCE TUCKER

Akron’s new fire chief is trusted by colleagues and committed to fighting opioid epidemic

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: December 1, 2016 - 12:24 PM | Updated: December 2, 2016 - 06:28 AM
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New Akron Fire Chief Clarence Tucker gets help adjusting his hat from grandson William Hardy, age 22 months, and daughter Tiffany Tucker-Hardy at the Fire Station No. 7 on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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