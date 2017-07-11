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Akron’s Sons of Italy lodge turns 100

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 08:14 PM | Updated: July 12, 2017 - 04:48 PM
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Toni Ross (from left), Pat Puhak, Andrea Conti and Don Ferrante, all members of the Order of the Sons of Italy. The chapter will help run this weeks festival in Akron. | Karen Schiely/Akron Beacon Journal


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