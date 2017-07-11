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Akron’s Sons of Italy lodge turns 100

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 08:14 PM
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Toni Ross (left) Pat Puhak, Andrea Conti, and Don Ferrante, all members of the Order of the Sons of Italy. The organization will be putting on the Italian Festival in Cuyahoga Falls. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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