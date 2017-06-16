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Akron’s toy marble museum takes aim on the road after closing at Lock 3

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 16, 2017 - 05:37 PM | Updated: June 17, 2017 - 08:20 PM
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Michael Cohill of The American Toy Marble Museum drops marbles into one of his marble contraptions during the 2017 Summit Stage Fest held at Highland Square in Akron on June 3. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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