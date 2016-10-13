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Akron Public Schools

Akron school allows transgender second-grader to use girls’ restroom, cites Obama guidelines for transgender students’ rights

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 08:06 AM | Updated: October 14, 2016 - 08:08 AM

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