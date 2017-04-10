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Akron school board approves college and career academies master plan

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 10, 2017 - 10:27 PM

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