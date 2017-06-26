Akron school board votes to cut 31 teachers and 62 other positions

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiB2b3RlZCBNb25kYXkgdG8gY3V0IDMxIHRl
YWNoZXJzLCB0aHJlZSBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyBhbmQgbW9yZSB0aGFuIDUwIG90aGVyIHN0YWZm
IHBvc2l0aW9ucyBmb3IgdGhlIDIwMTctMTggc2Nob29sIHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBkZWNpc2lv
biBjYW1lIGFmdGVyIHRoZSBib2FyZCByZWNlc3NlZCBpbnRvIGV4ZWN1dGl2ZSBzZXNzaW9uIGFm
dGVyIGl0cyByZWd1bGFyIGJvYXJkIG1lZXRpbmcuIFRoZSByZWR1Y3Rpb25zIGFyZSBkdWUgdG8g
dGhlIGNsb3Npbmcgb2YgS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCwgS2VudCBNaWRkbGUgU2Nob29sIGFu
ZCBCZXR0ZXMgRWxlbWVudGFyeSBhbmQgdGhlIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgY29udGludWVkIGVm
Zm9ydHMgdG8gb3BlcmF0ZSBpbiBhIGZpc2NhbGx5IHJlc3BvbnNpYmxlIG1hbm5lciwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD48cD5UaGUgOTMgc3RhZmZlcnMgYWZmZWN0ZWQgYXJl
IHNjYXR0ZXJlZCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBkaXN0cmljdC4gVGhleSBhcmU6IHRocmVlIGFkbWlu
aXN0cmF0aXZlIHBvc2l0aW9ucywgMzEgdGVhY2hpbmcgcG9zaXRpb25zLCAzNSB0dXRvciBwb3Np
dGlvbnMsIGZpdmUgb2ZmaWNlIHN1cHBvcnQgcG9zaXRpb25zLCAxMyBjdXN0b2RpYWwgc2Vydmlj
ZXMgcG9zaXRpb25zIGFuZCB0aHJlZSBmdWxsLXRpbWUgYW5kIHRocmVlIHBhcnQtdGltZSBoZWFy
aW5nIGltcGFpcmVkIGludGVycHJldGVyIHBvc2l0aW9ucy48L3A+PHA+VGhlIGxheW9mZnMgdGFr
ZSBlZmZlY3QgSnVseSAxNC48L3A+PHA+VGhlIHJlZHVjdGlvbnMgb2Ygc2V2ZXJhbCBhZG1pbmlz
dHJhdGl2ZSBwb3NpdGlvbnMsIGFsbCBvZiB0aGUgb2ZmaWNlIHN1cHBvcnQgcG9zaXRpb25zIGFu
ZCBhbGwgb2YgdGhlIGN1c3RvZGlhbCBzZXJ2aWNlcyBwb3NpdGlvbnMgaGF2ZSBiZWVuIGFjY29t
cGxpc2hlZCB0aHJvdWdoIGF0dHJpdGlvbiwgdGhlIGRpc3RyaWN0IHNhaWQuIDwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgbXVzdCBjb250aW51ZSB0byBiZSBmaXNjYWxseSByZXNwb25zaWJsZSB3aXRoIHRheHBh
eWVyIGRvbGxhcnMsJiM4MjIxOyBTdXBlcmludGVuZGVudCBEYXZpZCBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SW4gdGhlIGVuZCwgdGhhdCBpcyB3aGF0IG5lY2Vzc2l0YXRlcyB0aGlzIGV2ZW50dWFsaXR5
IGZvciBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scy4gSXQgaXMgbW9zdCB1bmZvcnR1bmF0ZSB0aGF0IHdl
IG11c3QgbGV0IGdvIG9mIG91dHN0YW5kaW5nIGVkdWNhdG9ycyBhbmQgc3RhZmYgZHVlIHRvIG91
ciBlY29ub21pYyBwb3NpdGlvbi4gTXkgaG9wZSBpcyB0aGF0IHRoZSBzdGFmZiB3aWxsIGJlIHJl
Y2FsbGVkIHRvIHZhY2FuY2llcyB0aGF0IG9jY3VyIHRvIGVuYWJsZSB0aGVtIHRvIGNvbnRpbnVl
IHRoZWlyIHNlcnZpY2UgdG8gb3VyIHN0dWRlbnRzIGFuZCBmYW1pbGllcy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkFzIGFkZGl0aW9uYWwgb3BlbmluZ3Mgb2NjdXIsIHN0YWZmIHdpbGwgYmUgZWxpZ2libGUgZm9y
IHJlY2FsbCBwZXIgdGhlaXIgY29sbGVjdGl2ZSBiYXJnYWluaW5nIGFncmVlbWVudHMgYW5kIGJv
YXJkIHBvbGljeSwgdGhlIGRpc3RyaWN0IHNhaWQuIDwvcD48cD5UaG9zZSBiZWluZyBsYWlkIG9m
ZiBoYXZlIGFscmVhZHkgYmVlbiBub3RpZmllZCwgc2FpZCBQYXQgU2hpcGUsIHByZXNpZGVudCBv
ZiB0aGUgQWtyb24gRWR1Y2F0aW9uIEFzc29jaWF0aW9uIHRlYWNoZXJzIHVuaW9uLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGhvcGluZyB0aG9zZSBsYXlvZmZzIHdpbGwgYmUgY2FsbGVkIGJh
Y2sgdGhyb3VnaCBhdHRyaXRpb24gYW5kIHN0YWZmaW5nLCYjODIyMTsgU2hpcGUgc2FpZC4gJiM4
MjIwO1dlIGZvdW5kIG91dCBhIHdlZWsgb3Igc28gYWdvLiBJdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBjb25j
ZXJuaW5nLCBjbGFzcyBzaXplcyBnbyB1cCwgYWxyZWFkeSB0aGluIHJlc291cmNlcyBhcmUgc3By
ZWFkIGV2ZW4gdGhpbm5lci4gV2UmIzgyMTc7cmUgaG9waW5nIGZvciB0aGUgYmVzdC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlNoZSBzYWlkIHRoZSB0ZWFjaGluZyBjdXRzIGFyZSBtb3N0bHkgYXQgdGhlIHNlY29u
ZGFyeSBsZXZlbCBhbmQgYXJlIHNjYXR0ZXJlZCB0aHJvdWdob3V0IGRpZmZlcmVudCBzdWJqZWN0
IGFyZWFzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZvbGxvd2luZyB0aGUgY2xvc3VyZXMgb2YgdGhyZWUgYnVp
bGRpbmdzIGl0IGlzIHVuZm9ydHVuYXRlIHRoYXQgd2UgbXVzdCByZWR1Y2Ugc3RhZmYgYXMgd2Ug
aGF2ZSByZWR1Y2VkIG91ciBmb290cHJpbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIGRpc3RyaWN0IENoaWVmIEZp
bmFuY2lhbCBPZmZpY2VyIFJ5YW4gUGVuZGxldG9uLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgYWxzbyB1bmZvcnR1
bmF0ZSB0aGF0IHRoZSByZWR1Y3Rpb25zIHRvdWNoIGV2ZXJ5IGFyZWEgb2YgdGhlIG9yZ2FuaXph
dGlvbi4gVWx0aW1hdGVseSB3ZSBhcmUgY2hhcmdlZCB0byBwcm90ZWN0IHRheHBheWVyIGFzc2V0
cyBhbmQgZnV0dXJlIHByb2dyYW1taW5nIGFuZCBzZXJ2aWNlcyB0byBhbGwgQWtyb24gUHVibGlj
IFNjaG9vbHMgc3R1ZGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Nb25pY2EgTC4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyNyBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXRob21hc0B0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBo
ZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUxUaG9tYXNBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O01MVGhvbWFzQUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUxUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01MVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.